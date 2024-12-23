Suriye’de rejim askerleri silah bırakıyor: Yeni hayata adım

Suriye'de yıllardır süren iç savaşın ardından Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte başkent Şam'da yeni yönetim tarafından bir “kimlik tespiti ve uzlaşı merkezi” kuruldu. Bu merkez, rejim ordusunda görev yapmış askerlerin, polislerin ve güvenlik güçlerinin silah ve zimmetli eşyalarını teslim ederek yeni düzene geçiş yapmalarını amaçlıyor.

Merkezin önünde uzun kuyruklar oluşturan yüzlerce asker, silahlarını ve kimliklerini teslim etmek üzere bekliyor. İşlemler sırasında eski rejimi simgeleyen fotoğrafların üzerine basarak binaya giren askerler, önce kayıt altına alınıyor ve fotoğrafları çekiliyor. Ardından silahlarını, el bombalarını, tabancalarını ve zimmetli eşyalarını merkeze teslim ediyor.

Teslim işlemleri tamamlanan kişilere, Suriye içinde serbest dolaşım hakkı tanıyan 3 aylık geçici kimlik belgeleri veriliyor. Yeni yönetime destek veren askerlerin büyük bir kısmı, eski yaşamlarına dönmek ve silahsız bir hayat sürmek istediklerini ifade ediyor.

Askerlerden açıklamalar

Eski bir rejim askeri, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Ben daha önce askerdim ve şu an kimliğimi teslim etmeye geldim. Askerde muhasebe işine bakıyordum, ömrümde hiç silah taşımadım. Artık normal bir hayat yaşamak istiyorum."

Bir başka asker ise, “Silahımı ilk gün teslim ettim ve kimliğimi bugün teslim etmeye geldim. Eskiden sadece korku içinde yaşardık, şimdi özgürüz. Bu ülke artık silahsız bir yer olacak. Silahını hâlâ teslim etmeyenlerin de bunu yapmaları gerekiyor” dedi.

Geçici yönetimden açıklama

Yeni geçici yönetim, kimlik tespiti ve uzlaşı sürecinin, ülkede barış ve istikrarın sağlanması adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. Sürecin devam ettiği belirtilirken, halkın yeni düzene uyum sağlaması için gerekli kolaylıkların sunulacağı ifade edildi.

Suriye’de Esad sonrası dönemde başlayan bu süreç, savaşın etkilerinden kurtulmak ve yeni bir başlangıç yapmak isteyen halk için umut vadediyor.