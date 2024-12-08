Suriye'de rejim değişti, af çıktı... Peki Suriyeliler ülkelerine dönecek mi?

Suriye'de muhalifler 2011 yılında Beşar Esad rejimine karşı özgürlük talebiyle ayaklandı. Rejim ise şiddetin dozunu artırdı. Binlerce kişi hayatını kaybederken, çatışmalar iç savaşa dönüştü. Silahlı muhalif gruplar uzun bir mücadeleye girerken, rejim uluslararası baskılara rağmen diplomasi ve barışçıl yollardan çözüme yanaşmadı.

13 yılda 5 milyona yakın Suriyeli Türkiye'ye göç etti

İç savaşın şiddetlenmesinin ardından 29 Nisan 2011'de 252 kişilik bir Suriyeli mülteci grubu Hatay'dan Türkiye'ye girdi. Geçiçi koruma statüsüyle ülkeye alınan Suriyeli mültecilerin sayısı o günden bugüne 5 milyona yaklaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın birkaç gün önce paylaştığı son verilere göre ise Türkiye'de 2 milyon 938 bin Suriyeli bulunuyor.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın iddialarına göre de Türkiye'deki Suriyeli sayısı Temmuz 2022 itibarıyla kayıt dışı olanlarla birlikte 5,3 milyon kişi olup, 1 milyon 476 bin 368 Suriyeli Türk vatandaşlığı aldı.

3 milyona yakın Suriyeli ülkesine dönecek mi?

Durum böyleyken Suriye'deki gelişmeler Türkiye'de de yakından takip edildi. Rejimin değişmesi, Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesi ve siyasi mahkumların salı verilmesi yeni bir dönemin başlangına işaret ederken, Türkiye'deki Suriyeliler ülkerine dönecek mi merak konusu oldu.

İHA'nın haberine göre, Suriye’de Esad rejiminin devrildiğini duyan Suriyeli mülteciler Cilvegözü sınır kapısına koştu.

'7 yıl sonra ülkeme dönüyorum'

17 yıl sonra ülkesine ve evine kavuşacak olan Halid Reşit, “Biz memleketimize gidiyoruz. Evlerimiz her şeyimiz orada. Evimizi, akrabalarımızı özledim. 7 yıl sonra memleketime dönüyorum. Türkiye Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Şimdi biz özgür ve demokratik bir ülke olacağız.” ifadelerini kullandı.

Sınır kapılarına akın var

Al Jazeera'da Lübnan ve Türkiye’den birçok Suriyelinin sınır bölgelerine akın ettiğini bildirdi. Ülkesine dönen Suriyeliler, yeni bir başlangıç umuduyla yola çıkarken muhaliflerin güvenlikleri için Suriyelilere garanti vermesi göçmenlerin dönüşünü hızlandırdı. Bölgedeki hareketlilik, Suriye’nin geleceği için kritik bir dönemeç olarak görülüyor.

'Suriyeliler artık ülkelerine dönebilirler'

Öte yandan bugün Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeliler'in dönüşüne ilişkin net mesajlar verdi. Türkiye'nin, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne önem verdiğini belirten Bakan Fidan, "Ülkelerini terk etmek zorunda olan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler." dedi.