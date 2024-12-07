Suriye'de silahlı gruplar Şam'ın güneyine ilerliyor! Banliyölere girilmeye başlandı

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısında Esad yönetimine karşı olan gruplar, başkentin güney banliyölerine girmeye başladı. Kuneytra il merkezini ele geçiren silahlı gruplar, başkentin güneyindeki Darayya banliyösüne girdi.

Suveyda ili muhaliflerin kontrolünde

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin güneyinde nüfusunun çoğunluğu Dürzi olan Suveyda ilindeki muhalif yerel gruplar, il merkezinde kontrolü sağladı. Ülkenin güneyinde nüfusunun çoğunluğu Dürzi olan Suveyda ilindeki muhalif yerel gruplar, rejim güçleriyle çatışarak ilerledi. Sabah saatlerinde il merkezini ele geçiren muhalifler, çatışmaların ardından Suveyda ilinin tümünü rejim güçlerinden aldı.

Rejim karşıtı gruplar Humus'un dış mahallelerine ilerliyor

Dünden bu yana bekleyişi süren gruplar yeniden harekete geçerek, dış mahallelerden Sanayi ve Kusur'a girdi. Taraflar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Humus, Şam'a açılan kapı durumundaki stratejik konumuyla önem arz ediyor. Suriye rejim güçlerine karşı Halep-Hama yönünde ilerleyip Humus il merkezi çevresine varan rejim karşıtı gruplar, dış mahallelerden Vaer Mahallesi'ne girmişti.

Suriye rejimi, Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi

Esed rejimi güçleri, ülkenin kuzeydoğusunda PKK/YPG'yle işbirliği içinde varlık gösterdiği Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinden çekildi. Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri, Haseke ve Kamışlı'da kontrol altında tuttuğu bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı. Rejim ordusu dün de ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde konuşlu güçlerinin bazılarını çekmiş, il merkezini terör örgütü PKK/YPG'ye devretmişti.