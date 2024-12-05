Suriye'de son durum: Muhalifler Hama kentine girdi, mahkumları serbest bıraktı

Suriye'nin kuzeyinde binlerce militanı bulunan Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütü, 27 Kasım'da başlattığı büyük saldırılarda önce Halep kent merkezini aldı, ardından da İdlib'in tamamını ele geçtirdi. HTŞ militanları daha sonra Suriye devletinin elindeki Hama kentine doğru ilerlemeye başladı.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın haberine göre HTŞ'nin komutanlarından Hassan Abdul Ghany, sosyal medya hesabından Hama'daki son gelişmeleri duyurdu. Buna göre muhalifler bugün öğle saatlerinde Hama kentine girmeye başladı.

HTŞ militanların son 2-3 gündür Hama'ya girmeye çalışıyordu ancak hem devlet güçleriyle çatışmaları hem de Rusya'nın hava saldırıları buna engel oluyordu.

Suriye ordusu Hama'dan çekildi

Suriye ordusu Hama kent merkezindeki hakimiyetini kaybettiğini açıkladı. Ordunun kentin dış mahallelerinde yeni bir savunma hattı kurduğu belirtildi. Hama, güneydeki başkent Şam'a giden rotada kritik bir noktada. Ayrıca ülkenin dördüncü büyük kenti.

Uluslararası haber ajansı AFP, muhaliflerin kent hapishanesini ele geçirmelerinin ardından yüzlerce tutukluyu serbest bıraktıklarını duyurdu.