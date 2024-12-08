Suriye'de son durum! Muhalifler Humus'a girdi; Şam'ın kapısına dayandı!

Suriye'de İdlib merkezli Heyet Tahrir eş-Şam öncülüğündeki muhalif grupların Suriye ordusunun elindeki kentleri almak için 27 Kasım'da başlattığı saldırılar devam ediyor. Muhalifler çatışmaların ilk günlerinde Halep'i ele geçirirken, daha sonra İdlib'in tamamını kontrol altına aldı. Militanlar 5 Aralık'ta Hama'yı da almalarının ardından başkent Şam'a ulaşmadaki son nokta Humus'a yöneldi.

Humus'ta neler oluyor?

Muhalifler ile ordu güçleri arasındaki çatışmalar Humus kenti çevresinde son günlerde şiddetlenirken, dün gündüz saatlerinde militanların Humus'a daha da yaklaştıkları haberi geldi.

7 Aralık'ı 8 Aralık'a bağlayan gece ise büyük bir gelişme yaşandı. Suriye ordusu askerlerinin Humus'taki mevzilerini terk etmeye başladıkları belirtildi. Fransız haber ajansı AFP, muhaliflerin Humus kentine girdiğini bildirdi.

Humus, muhaliflerin başkent Şam'a kuzeyden ilerleyişlerinin önündeki en büyük engel olarak görülüyordu. Humus kenti, Şam'a yalnızca 141 kilometre uzaklıkta. Humus'ta muhaliflerin kontrolü sağlaması, Şam önündeki son engelin de kaldırılması bakımından önemli bir gelişme. Muhalifler Şam'ı yalnızca kuzeyden değil güneyden de sıkıştırmış durumda.

Muhalifler Şam'ın kapısına dayandı

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ve Suveyda il merkezi de geçen günlerde muhaliflerin eline geçti. Muhalif savaşçılar bu kentleri almalarının ardından Şam'ın güney banliyölerine kadar yaklaştı. Bölgede çatışmaların gün boyu sürdüğü kaydedildi. Şam'ın birçok noktasında ise internet ve elektrik kesintisi yaşanıyor.