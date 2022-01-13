Suriye’de üç bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Suriye’de Azez, El Bab ve Afrin ilçelerinde 3 bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 1 sivil hayatını kaybederken, 6 sivilin de yaralandığı bildirildi.



Azez kentinde, bir araca yerleştirilen el yapımı bombanın (EYP) patlatılması sonucu ve 1 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.



El Bab ve Afrin’deki bombalı saldırıların ise intihar bombacıları tarafından düzenlendiği ifade edilerek, El Bab’da 3, Afrin’de 3 olmak üzere toplam 6 sivilin yaralandığı aktarıldı.



Saldırıların, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği öne sürüldü.