Suriye'de 'yine' bombalı saldırı: Bir muhabir hayatını kaybetti

Şam merkezli Sama TV muhabiri Firas al-Ahmad, Deraa'daki El-Chiyah'tan geri dönerken yol kenarındaki bir patlama sonucu iki Suriye askeriyle birlikte hayatını kaybetti.

Devlet televizyonu, askerlerin terör operasyonundan döndüğünü belirtirken, bombanın da 'teröristler tarafından' yerleştirildiğini kaydetti.

Deraa, 2011'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a başkaldıran vilayetler arasındaydı ancak 2018'de yeniden devletin kontrolüne geçmişti.

Daha önceki açıklamada, Suriye devlet televizyonunda çalışan bir kameramanın da hayatını kaybettiği belirtilmişti ancak devlet medyası kameramanın köylüler tarafından kurtarıldığı ve hayatta olduğunu ifade etti.

Suriye, Sınır Tanımayan Gazeteciler'in basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 175. sırada yer alıyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011'den bu yana 270'ten fazla Suriyeli gazetecinin hayatını kaybettiğini belirtti.