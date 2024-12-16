Suriye'deki Rus askerî üsleri ne olacak? Kremlin'den açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de bulunan Rus askeri üslerinin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Suriye'deki Rus üslerine dair henüz netleşmiş bir karar alınmadığını belirten Peskov, ülkedeki durumu kontrol eden güçlerin temsilcileriyle temas halinde olduklarını belirtti.

Ukrayna-Rusya savaşına da değindi...

Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Peskov, Ukrayna'da barış güçlerinin konuşlandırılması ihtimalini de değerlendirdi: "Bu durumda özel askeri operasyonu sürdürüyoruz. Herhangi bir müzakere söz konusu değil. Müzakereler İstanbul'da sağlanan anlaşmalar temelinde yeniden başlatılabilir. Bu anlaşmalar üzerinde mutabakat sağlanmıştı ancak Ukrayna, müzakere masasından ayrılmıştı. Barış güçlerini konuşmak için erken" şeklinde konuştu.

Zelenskiy'den Noel ateşkesine red cevabı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna ile Noel zamanı ateşkes ve tutuklu takası yapılmasını teklif ettiğini anımsatan Peskov, Putin'in bunu desteklediğine ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bu teklifi reddettiğine dikkati çekti.