Suriye'deki Rus üslerinde taşınma hareketliliği! Yeni adresleri belli oldu

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ile Rusya'nın ülkedeki askeri üslerinin akıbeti merak konusu olmuştu. Gelen son bilgilere göre Rusya, bölgedeki üslerinden büyük ölçekte asker ve teçhizat çekmeye başladı. Uydu görüntülerinde de Rus kargo uçaklarının yüklemeye hazır bekletildiği görüldü.

CNN'nin haberine göre, Rusya'nın Hmeimim hava ve Tartus deniz üslerinde hareketlilik yaşanıyor. Yetkililer ise Tartus'un boşaltılması halinde Rusların, "NATO'nun güney kanadında güçlerini yansıtacak bir Akdeniz limanı olmadan kalacağını" ileri sürdü.

Ruslar deniz kuvvetlerini Libya'ya taşıyor

Rus güçleri ile Rusya'ya ait askeri teçhizatların, Suriye'den büyük ölçekte çekilmeye başlandığını ancak bunun kalıcılığının sorgulandığını aktaran yetkililer, Rus güçlerinin, Doğu Akdeniz ülkesi Suriye'den, Kuzey Afrika ülkesi Libya'ya deniz kuvvetlerini taşımaya başladığını kaydetti.

Hava üssünde uçaklar yüklemeye hazırlanıyor

Maxar'n uydu görüntülerinde de Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerinden ayrılmak üzere uçakları yüklemeye hazırladığı görüldü.

Hmeimim hava üssünde bulunan iki AN-124 ağır askeri nakliye uçağı burun konileri kalkık ve kargo yüklemeye hazır beklerken, Ka-52 saldırı helikopterinin de demonte edilerek nakliyeye ve S-400 hava savunma biriminin parçalarının paketlenmeye hazırlandığı öğrenildi.

HTŞ ile müzakere ihtimali

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Şam'daki isyancılarla temas halinde olduklarını belirterek, hala bölgede tesis ve personelleri bulunduğuna dikkat çekmişti. Rusya'nın HTŞ ile hava ve deniz üssü için "müzakere ihtimalini" de sorguladığı düşünülüyor.