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  3. Suriye'deki yeni yönetimden Türkiye'ye üst düzey ziyaret
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Suriye'deki yeni yönetimden Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

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Dışişleri Bakanlığı, Şeybani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şeybani'nin, beraberindeki "üst düzeyli heyetle" yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, "Ziyaret çerçevesinde, Sayın Bakanımız (Hakan Fidan), Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın'ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.