Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara: 4 yıl seçim, 3 yıl anayasa yok!

Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından başa gelen HTŞ lideri Şara, ülkedeki gelişmelere, anayasal düzene ve gelecekteki seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Suriyelilerin kendi kendilerini kurtardığını" belirten Şara, yeni yönetimin geçiş sürecinin sorunsuz olmasına özen gösterdiklerini dile getirdi.

'HTŞ kesinlikle feshedilecek'

Lideri olduğu Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) kesinlikle feshedileceğini belirten Şara, yeni yönetimin ülkeyi "devlet mantığıyla" yöneteceğini ve "Suriye'nin kimseye rahatsızlık kaynağı olmayacağını" vurguladı.

Suriye'nin, "terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı üssü olmasına" izin vermeyeceklerini vurgulayan Şara, SDG adını kullanan PKK/YPG'yi hükümetin silahlı kuvvetlerine katmak için müzakereler yürüttüklerini belirtti.​​​​​​​

'Seçimler 4 yıl sonra düzenlenebilir'

Suriye'nin kurtuluşunun bölgede 50 yıllık istikrar sağlayacağını söyleyen Şara, ülkede yeni bir anayasanın hazırlanmasının ve yazılmasının yaklaşık 3 yıl sürebileceğini, seçimlerin de yaklaşık 4 yıl sonra düzenlenebileceğini dile getirdi.

Şara, seçimlerin sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için "kapsamlı bir nüfus sayımı yapılmasını gerektiğini" ve bunun zaman alacağını kaydetti.

'Protestolar meşru hak'

Ülkede hukukun yeniden inşa aşamasında olduğunu aktaran Şara, ülkedeki protestolara ilişkin, "her vatandaşın görüşünü ifade etmesinin meşru bir hak olduğu ancak kurumlara zarar verilmemesi gerektiğini" belirtti.

ABD, İran ve Rusya ile ilişkiler

Şara, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırması çağrısı yapmasının yanı sıra İran'ın da bölgedeki müdahaleleri konusunu "yeniden değerlendirmesini" umduğunu vurguladı. Rusya'nın, Suriye'deki yeni yönetim için yaptığı son açıklamaların oldukça olumlu olduğunu belirtti.