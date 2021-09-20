Suriye'den Hollanda'ya giden 4 çocuk refakatsiz çıktı

Ülkede son iki ayda Rotterdam, Utrecht, Tilburg ve Hoofddorp kentlerinde Suriye'den gelen 13, 11 ve 8 yaşlarında refakatsiz 4 çocuğun bulundu.

Dün akşam Tilburg istasyonunda hiç kimsesi olmayan 13 yaşında Suriyeli bir erkek çocuğun bulundu.



Çocuğun istasyondaki güvenlikçilere yaklaşarak ağlamaya başladığı, sadece Arapça bildiği için iletişim kurulamadığı ancak Arapça bilen bir kadının yardımıyla iletişim kurulduğu ve çocuğun 13 yaşında olduğu belirlendi. Suriye'den Hollanda'ya refakatsiz gelen çocuk sığınmacı kampına yerleştirildi.

31 Temmuz'da Utrecht tren istasyonunda Suriye'den gelen refakatsiz 11 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğunun bulunduğu belirtildi.

Geçen ay Hoofddorp kentindeki polis bürosu önünde benzer durumda olan 8 yaşında bir kız çocuğunun, Rotterdam kentindeki polis bürosu önünde ise benzer durumda olan 11 yaşında bir erkek çocuğunun bulunduğu kaydedildi.