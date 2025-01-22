Suriye'den YPG'ye açık mesaj: Her senaryoya hazırız

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından gözler ülkedeki silahlı grupların nasıl tek bir çatı altında toplanacağı ve Türkiye sınırındaki terör örgütü PKK/YPG'ye karşı nasıl hareket edileceğine çevrildi.

Türkiye örgütün bölgede varlık göstermesinden rahatsız. Suriye merkezi hükümeti ise YPG'lilerin silah bırakmasını talep ediyor.

Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, başkent Şam'da bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu. Ebu Kasra, "SDG (PKK/YPG), Ulusal Diyalog Konferansı'ndan önce kendini feshetmeli." dedi.

'Her senaryoya hazırız'

Silahlı grupların kendilerini feshedip Savunma Bakanlığı çatısı altında toplanması konusunda PKK/YPG'nin durumunun hatırlatılması üzerine Ebu Kasra, "Müzakereler sürüyor. Her türlü senaryoya hazırız." dedi.

Hapiste kaç IŞİD'li var?

Terör örgütü PKK/YPG'nin 'hapishanelerinde 10 bin IŞİD'linin olduğu' iddiasını anımsatan Ebu Kasra, doğru rakamın 2 bin 500 olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Ebu Kasra, "Ordunun donatılması için Doğulu ve Batılı ülkelerle görüşmeler yapacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'yle görüşecekler

"Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel olacak" diyen ​​​​​​​Ebu Kasra, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki varlığı konusunu Türk yetkililerle görüşmeye devam ettiklerini anlattı.

İsrail ordusunun Golan Tepeleri ve tampon bölgenin de ilerisine geçerek Suriye topraklarındaki işgali sürdürmesine ilişkin Ebu Kasra, "İsrail’in güneydeki ilerleyişini durdurmak için arabulucularla iletişimdeyiz. Çekilmeleri için baskı yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.