Suriyeli Kürt yetkili: ABD'nin kuracağı orduya güveniyoruz

16 Ocak 2018

Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu Kuzey Suriye Federasyonu Eşbaşkanı Favza Yusuf, Türkiye ve Suriye hükümetine karşı ABD'nin sınırda kuracağı yeni ordunun Suriyeli Kürtleri koruyacağına inandıklarını söyledi.

Reuters'a konuşan Yusuf, Suriye'de 7 yıldır süren savaşta siyasi çözümün halen uzakta olduğunu ve bu durumun ülkedeki Kürtler ve Araplar için büyük risk oluşturduğunu belirtti.

Türkiye'nin ya da Suriye ordusunun kendilerine saldırabileceğini savunan Yusuf, "Böyle bir saldırıyı önlemek için diğerleriyle sınırlarımızı koruyacak caydırıcı bir güç olası gerekiyor. Kurtardığımız toprakları korumalıyız" dedi.

Suriye'de 2014'ten bu yana DEAŞ'la mücadele eden ABD öncülüğündeki koalisyon, içinde YPG'nin de yer alacağı 30 bin kişilik yeni bir sınır gücü kuracağını açıklamıştı. ABD'nin Türkiye ve Irak sınırında yeni ordu kurma planını açıklamasının ardından, Türkiye'nin yanı sıra Rusya ve Suriye hükümetinden de sert açıklamalar gelmişti.

ABD'nin YPG'ye verdiği desteğe tepki gösteren Ankara, yeni bir askeri güç kurulmasına sert tepki verdi.

Dışişleri'nden ABD'ye YPG tepkisi

Kaynak: Reuters