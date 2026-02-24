Suriyelilerden pahalılıktan şikayetçi: Ülkelerine dönmek istiyorlar

Suriye’nin resmi ajansı SANA, hafta sonu Türkiye’de yaşayan Suriyelilere ilişkin bir habere yer verdi. İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Malta Çarşısı’nda Ramazan ayının ilk günlerinde gerçekleştirildiği aktarılan çekimde, mikrofon uzatılan Suriyeli esnaf ve alışveriş yapan sığınmacılar artan fiyatlardan yakındı.

Haberde görüşlerine yer verilen Suriyelilerden Enes Basmaci, “İnsan orayı özlüyor. İnşallah yıl sonuna kadar gurbetteki herkes ülkesine döner ve vatanın inşasına yardım eder” dedi.

"Buradaki işlerimizi bitirip gideceğiz"

Esnaf İyad Çelebi ise ailesinin Şam’a taşındığını belirterek, “Ailem Şam’a yerleşmeye gitti, biz de babamla buradaki işlerimizi bitirip gideceğiz. Bir sonraki Ramazan’ı beklemeyebiliriz. Hayat pahalılığı normal değil, fiyatlar uçmuş durumda, iş yok; yani insanlar çalışamıyor. Geçen Ramazan bu Ramazan’dan daha iyiydi” ifadelerini kullandı.

"Bu Ramazan'da kalabalık göremedik"

Bir diğer isim Ahmed Mardini de geçmiş yıllardaki yoğunluğa dikkat çekerek, “Geçmiş yıllarda, Fatih Pazarı’nda hep bir hareketlilik olurdu; Ramazan’dan bir hafta önce kalabalığı, o mahşeri kalabalığı görürdünüz. Bu sene bunu hiç ama hiç görmedik. Suriyelilerin büyük bir kısmı Suriye’ye geri döndü. Fiyatların artışı da bu durumda rol oynadı. Eğer durum böyle devam ederse, insanların geri dönmeyi düşünme ihtimali çok yüksek” diye konuştu.