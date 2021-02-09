  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Suriye'nin Bab ilçesine füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı
Takip Et

Suriye'nin Bab ilçesine füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine düzenlenen balistik füze saldırısında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Terhin bölgesine düzenlenen balistik füze saldırısında ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 6 sivil yaralandı.

Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesine akşam en az 6 balistik füze atıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.  Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi.