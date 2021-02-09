Suriye'nin Bab ilçesine füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Terhin bölgesine düzenlenen balistik füze saldırısında ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 6 sivil yaralandı.

Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesine akşam en az 6 balistik füze atıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi.