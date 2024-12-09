Suriye'nin kimyasal silahlarına ne oldu? ABD harekete geçti

Suriye'den kaçarak, Rusya'ya sığınan devrik lider Beşşar Esad'ın ardından ülkedeki kimyasal silahlara ne olduğu gizeminin koruyor. Milyonlarca kişinin ölümüne neden olan ve halen insanlığı tehdit eden kimyasal silahlar için ABD'nin devreye girdiği iddia ediliyor.

Klor gazı tehdidi

ABD merkezli Axios'un haberine göre, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, kimyasal silahların geleceğine odaklandı. Klor gazı gibi kimyasal silahların "yok edilmesi veya güvence altına alınması" konusunda ABD'nin bölgedeki ortaklarıyla çalıştığı öğrenildi. ABD'nin bu konuda ihtiyatlı tedbirler aldığı, malzemelerin kimsenin eline geçmemesi uğraştığı iddia edildi.

Biden yönetiminin, son günlerde Suriye'deki tüm muhalif gruplarla iletişim halinde olduğuna dikkat çekildi.

Kimyasal silahla katliam yapmıştı!

Dünyayı şoke eden, 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta bölgesindeki kimyasal silahlı katliamda 1400'ün üzerinde sivil hayatını kaybetmişti.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Doğu Guta'nın Duma ilçesinde klor gazıyla onlarca kişinin öldüğü saldırıdan Esed rejiminin sorumlu olduğunu belirtmişti.

KSYÖ, 21 Nisan 2021'deki Taraf Devletler Toplantısında da Esed rejiminin Mart 2017'de Latamne'de ve Şubat 2018'de Serakib'de kimyasal silah kullandığın tespit etmiş ve ülkenin bazı üyelik haklarını askıya almıştı. Suriye İnsan Hakları Ağının raporuna göre de Esed rejimi, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah saldırısı düzenlemişti.