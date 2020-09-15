ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Dünya
  • "Suriye'nin kuzeyinde ABD helikopteri düştü" iddiası

"Suriye'nin kuzeyinde ABD helikopteri düştü" iddiası

Suriye'nin kuzeyinde bir ABD helikopterinin düştüğü iddia edildi.

Suriye'nin kuzeyinde ABD helikopteri düştü iddiası
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

ABD'ye ait bir helikopterin Suriye'nin Haseke kentinde Tel Haddad köyü üstünde uçuş sırasında düştüğü iddia edildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, ülkenin kuzeyinde bir ABD helikopterinin düştüğü bilgisini geçti.

Ajans, olay yerinin ABD zırhlı araçları tarafından çevrildiğini belirtti.

ABD destekli koalisyon tarafından yapılan açıklamada ise helikopterin düştüğü haberi yalanlandı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap