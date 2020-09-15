"Suriye'nin kuzeyinde ABD helikopteri düştü" iddiası
Suriye'nin kuzeyinde bir ABD helikopterinin düştüğü iddia edildi.
ABD'ye ait bir helikopterin Suriye'nin Haseke kentinde Tel Haddad köyü üstünde uçuş sırasında düştüğü iddia edildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA, ülkenin kuzeyinde bir ABD helikopterinin düştüğü bilgisini geçti.
Ajans, olay yerinin ABD zırhlı araçları tarafından çevrildiğini belirtti.
ABD destekli koalisyon tarafından yapılan açıklamada ise helikopterin düştüğü haberi yalanlandı.