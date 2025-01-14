Suriye'nin yeni dönemine ilişkin Almanya'dan Türkiye açıklaması!

Suriye'nin yeni dönemine ilişkin açıklamalarda bulunan Almanya'nın Suriye Koordinatörü Tobias Lindner, "Suriye'nin kuzeyindeki PKK'lılar, şu anda Beşar Esad'ın devrilmesinden önceki durumdan farklı bir durumda olduğumuzu anlamalıdır. Suriye, PKK'nın Türkiye'ye saldırılarında faaliyet alanı haline gelmemelidir. PKK ile kuzeydeki Suriyeli Kürtler arasında çok net bir ayrım yapmak gerekiyor" dedi.

"Bölgede Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz"

Türkiye'nin Suriye'deki durumuna da değinen Lindner, "Türkiye'nin bizimle birlikte hareket etmesi için elimizden geleni yapıyoruz ama bunun garantisi yok. Bir yandan Türkiye'ye, Suriye'den tehlike gelmemesini sağlamanın meşru menfaatini anladığımızı açıkça ifade ettik" diye konuştu.

Suriye'de sadece Kürtlerin değil, tüm milislerin Suriye silahlı kuvvetlerine dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Lindner, Alman ordusunun Suriye ordusunun inşasına yardımcı olup olamayacağı yönündeki soruya, "Bizim için artık önemli olan düzenli ve kapsayıcı bir sürecin olması. Doğrulanabilir adımlar ve kilometre taşları olmalıdır. Önemli bir nokta kadınların katılımı sorunudur. Ve Kürtlerin yanı sıra Dürziler, Aleviler ve Hıristiyanlar da tüm Suriyeliler gibi bu sürecin içinde kendilerini bulmalılar" diyerek cevap verdi.

AB'nin oybirliği şart...

Suriye'ye uygulanan yaptırımların Suriye halkı ve aslında tüm uluslararası toplum için önemli bir konu olduğunun altını çizen Lindner, bu yaptırımların kaldırılması için Avrupa Birliği ülkeleri arasında oybirliğinin şart olduğuna dikkati çekti. Lindner, bu yöndeki ilk adımın yurt dışında yaşayan ve yeniden yapılanmada yer almak isteyen Suriyeliler için hava trafiğini ve mali işlemleri kolaylaştırmak olabileceğini sözlerine ekledi.