Suriye'yi ilk ziyaret eden lider Katar emiri oldu
Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'ye ziyaretler devam ediyor. Esad'ın görevinden ayrılarak Rusya'ya kaçma sürecinde önemli rol oynayanlardan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, Suriye'yi ziyaret eden ilk ülke lideri oldu.
Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından birçok ülkeden heyet ziyarette bulunurken, ülkeyi ziyaret eden ilk ülke lideri Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani oldu.
Şam Uluslararası Havalimanı'na inen Al Thani'yi Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara karşıladı.
Havalimanındaki karşılamaya Suriye Başbakanı Muhammed el-Beşir, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve Katar'ın Şam Büyükelçiliği'nin çok sayıda yetkilisi katıldı.
Al Thani, Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.