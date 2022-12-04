Sürücüsüz park sisteminin ticari kullanımı onaylandı

Bosch ve Mercedes-Benz otonom sürüş yolunda önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (KBA), Stuttgart Havalimanı'nda APCOA tarafından işletilen P6 otoparkında kullanılmak üzere yüksek seviyede otonom park sistemini onayladı. Böylece otopark, dünyada ticari kullanım amaçlı resmi olarak onaylanacak dünyadaki ilk SAE Seviye 41 yüksek seviyede otonom sürücüsüz park işlevi olma özelliğini kazandı. Otonom sürüşün teknolojik gelişimi, geleceğin mobilitesinde önemli bir rol oynuyor. Araç ve altyapının sürüş ve manevrayı devralması ile sürücüler, dar otoparklarda park yeri aramak ve manevra yapmak için harcanan zaman yerine dikkatlerini başka şeylere yöneltebilecek.

Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Geliştirme ve Satın Almadan Sorumlu Baş Teknoloji Sorumlusu Markus Schäfer, “Teknoloji ortağımız Bosch ile birlikte geliştirilen yüksek seviyede otonom ve sürücüsüz park işlevimizin müşterilerin kullanımına yönelik dünyanın ilk onayı, inovasyon liderliği ile 'Alman Yapımı' ifadesinin el ele gittiğini gösteriyor. Drive Pilot Seviye 3 sistemimizin pazara sunulmasının ardından, bu yıl Intelligent Park Pilot servisimizle park etme için yakında bir Seviye 4 sistemi sunacağız. Müşterilerimize teknolojinin hayatı nasıl kolaylaştırabileceğini ve değerli zamanı nasıl geri kazanabileceğini gerçek anlamda gösteriyoruz” dedi.

Bosch Yönetim Kurulu Üyesi ve Mobilite Çözümleri İş Sektörü Başkanı Dr. Markus Heyn, “Sürücüsüz park etme, otonom mobilitenin önemli bir parçasıdır. Ortağımız Mercedes-Benz ile birlikte geliştirdiğimiz yüksek seviye otonom park etme sistemi, bu geliştirme yolunda ne kadar ilerlediğimizi gösteriyor. Günlük otonom sürüş, sürücüsüz park etme ile başlayacak. Bosch, en başından beri otoparklardaki altyapıyı akıllı hale getirme yaklaşımını benimsedi. Bu nedenle bu alanda standartlar belirledik. Gelecekte amacımız, giderek daha fazla sayıda otoparkı gerekli altyapı teknolojisiyle donatmaktır ve önümüzdeki birkaç yıl içinde dünya genelinde yüzlerce otopark yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Apcoa Parking Group Yönetim Kurulu Üyesi ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Frank van der Sant, “Bosch, Mercedes-Benz ve Stuttgart Havalimanı'ndaki iş ortaklarımızla birlikte sürücüsüz ve temassız park etme konusunda başarılı bir şekilde ağa bağlı bir sistem geliştirdiğimiz için son derece mutluyuz. Dijital platformumuz Apcoa Flow; rezervasyon yapmak, otoparka temassız erişim sağlamak ve garajda kalma ücretini otomatik olarak faturalandırmak için kullanılabilir. Müşterilerimiz için bu, planlama kesinliği, neredeyse hiç zaman kaybı olmaması, kısa mesafeler ve temassız ve nakitsiz park etme süreci ile ilgili kolaylık açısından büyük bir kazanç anlamına geliyor” dedi.

Stuttgart Havalimanı'nı işleten Flughafen Stuttgart GmbH'nin yönetim sözcüsü Walter Schoefer, “Bu küresel gala için havalimanı olarak STR'nin seçilmesinden gurur duyuyoruz. Bu proje bölgemizin ne kadar yenilikçi olduğunu gösteriyor. Otonom Vale Park servisi, özellikle aceleleri olduğunda ve otomobillerini hızlıca havaalanına park etmek istediklerinde uçak yolcularımızın konforunu ve rahatlığını artırıyor ve zamandan tasarruf etmelerini sağlıyor” dedi.

Sürücüsüz park etmenin arkasındaki teknoloji

Sadece akıllı telefonda bulunan bir uygulamaya basarak otomobili otoparka sokmak, otoparktan çıkarmak ve park yerine göndermek - Otonom Vale Park servisinin bir sürücüye ihtiyacı yok. Sürücü, artan zamanını değerlendirmek için otoparktan ayrıldığında, araç belirlenen alana kendisi gider ve park eder. Daha sonra araç, alım noktasına tamamen aynı şekilde geri dönüyor. Bu süreç, Bosch tarafından sağlanan ve otoparka kurulan akıllı otopark altyapısı ve Mercedes-Benz otomotiv teknolojisi arasındaki etkileşime dayanıyor. Otoparktaki Bosch sensörleri, sürüş koridorunu ve çevresini izler ve aracı yönlendirmek için gerekli olan bilgileri sağlıyor. Araçtaki teknoloji, altyapıdan aldığı bilgileri sürüş manevralarına dönüştürüyor. Böylece araç, otoparkın katları arasında geçiş yapmak için rampalardan kendi kendine yukarı çıkabiliyor ve aşağı inebiliyor. Altyapı sensörleri bir engel algıladığında araç fren yapıyor ve güvenli bir şekilde tamamen duruyor. Ancak rota temizlendikten sonra yoluna devam ediyor.

2019'da Bosch ve Mercedes-Benz, Stuttgart'taki Mercedes-Benz Müzesi'nin kapalı otoparkının günlük operasyonlarında geliştirme araçlarını insan gözetimi olmadan kullanarak Otonom Vale Parkını işletmek için dünyanın ilk özel iznini aldı. Şu anda verilen onay, bunun ötesine geçerek, Stuttgart Havalimanı'ndaki P6 otoparkında özel araçlarla ticari işletmeye izin veriyor. Onayın dayanağı, Temmuz 2021'de Almanya'da yürürlüğe giren ve motorlu taşıtlar için SAE Seviye 4¹ uyarınca sürücüsüz sürüşe izin veren bir kanundur (BMDV - Almanya otonom sürüşte dünya lideri olacak). Bu kanunun otopark sistemine uygulanması, Almanya Federal Dijital ve Ulaştırma Bakanlığı (BMDV) ve KBA ile yakın koordinasyon içerisinde hayata geçirildi. 20 Mayıs 2022'de Alman parlamentosunun üst meclisinden geçen AFGBV (otonom sürüş direktifi), Seviye 4 araçların karşılaması gereken Alman karayolu trafik kanunu kriterlerini açıkça belirtiyor.

Şirketler, sürücüsüz park hizmetini Stuttgart Havalimanı'ndaki Apcoa P6 otoparkında kademeli olarak devreye almayı planlıyor. Kullanıma sunulduğu günden itibaren, Temmuz 2022'den bu yana üretilen ve “Mercedes me connect”in bir parçası olarak Intelligent Park Pilot 2 servisine sahip olan ve bu hizmeti etkinleştiren araç çeşitlerinde S-Serisi ve EQS modellerine sahip ilk müşteriler, P6 otoparkında bu işlevi kullanabilecek. Sürücüler önceden park yeri ayırtmak için “Mercedes me” uygulamasını kullandıklarında, araçlarını önceden belirlenmiş bir iniş alanına bırakabiliyorlar. Tüm yolcular araçtan indikten sonra uygulama park manevrasını başlatıyor. Park sistemi, rezerve edilen park yerine giden yolun açık olup olmadığını ve diğer tüm teknik gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığını kontrol ediyor. Gereksinimlerin uygun olması halinde sürücüler, uygulamada akıllı altyapının aracın kontrolünü ele aldığını onaylayan bir bildirim alıyor. Daha sonra otoparktan ayrılabiliyorlar. Araç otomatik olarak çalışır ve park yerine kendi yolunu buluyor. Sürücü, otomobilini kapalı otoparktan almak istediğinde, akıllı telefon komutuyla otomobili çağırabiliyor. Sonrasında araçlar, önceden belirlenmiş bir alım noktasına doğru kendisi geliyor.