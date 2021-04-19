Sürücüsüz Tesla'dan kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Teksas Houston’da sürücüsüz ilerleyen Tesla marka aracın kaza yapması sonucu araç içindeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatılan olayda aşırı hız nedeniyle virajı alamayan aracın bir ağaca çarptıktan sonra alev aldığı ve tamamen yandığı bildirildi.

Harris County Emniyet Müdürlüğünden bir yetkili, “Sürücü koltuğunda kimse yoktu.” açıklaması yaptı. Yerel bir televizyon kanalında, kazaya konu olan otomobilin 2019 yılında üretilen Model S olduğu, aracın bir viraja yüksek hızla girip dönemediği ve ağaca çarpıp alev aldığı belirtildi.

Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin sürekli olarak yeniden alevlenen pili nedeniyle aracı söndürmesinin saatler sürdüğü bildirildi.

Kaza raporunda yangının söndürülmesinin ardından yetkililer, biri ön yolcu koltuğunda, diğeri ise Tesla’nın arka koltuğunda olmak üzere 2 yolcu tespit etti.

Tesla'dan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

ABD Ulusal Oto Güvenlik Ajansı, mart ayında Tesla araçlarının kazaları hakkında 27 soruşturma başlattığını açıkladı. Kazaların en az üçünün yakın zamanda meydana geldiği ifade edildi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından soruşturma altına alınan otopilot sistemiyle ilgili şu ana kadar 23 kaza meydana geldi. Ancak bu kaza, sürücü koltuğunda kimsenin olmadığı ilk ölümcül kaza olarak kayıtlara geçti.

Şirket, daha önce otopilotun otonom bir sürüş sistemi olmadığı ve kullanım sırasında yola sürekli dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Daha önce Tesla CEO’su Elon Musk, bir araç otopilottayken izleme kameraları ya da direksiyon simidindeki ek sensörler gibi mühendislerden gelen çağrıları, etkisiz olduğu gerekçesiyle reddetmişti.