Survivor'ı yapay zeka sunacak

İspanya’da bir ilk yaşandı ve ‘Alba Renai’ isimli aynı zamanda sosyal medya fenomeni de olan yapay zeka Survivor isimli yarışma programının sunucusu oldu.

Yakında İspanyol televizyonlarında çıkacak olan yapay zeka ‘Super Secretos con Alba Renai’ adlı özel bir bölüm kapsamında sosyal medyada da yer alacak.

10 binin üzerinde takipçisi olan Instagram hesabından paylaşım yapan yapay zeka, “Maceraya hazır mısınız? Adanın en gizli sırlarını açığa çıkarmaya hazırım” diye not düştü.