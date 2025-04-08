Survivor'ın adresi Dominik'te gece kulübü faciası! Çatı çöktü, 13 kişi hayatını kaybetti

Survivor yarışmasının çekildiği Dominik Cumhuriyeti'nde 'Jet Set' isimli eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucunda 13 kişinin öldüğü, 70'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Çatının neden çöktüğünün henüz bilinmediğini belirten yetkililer, kaza sırasında sahne alan şarkıcı Rubby Perez'in de yaralandığını kaydetti.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için "canla başla çalıştığını" belirtti ve "Jet Set gece kulübünde yaşanan trajediden derin üzüntü duyuyoruz. Kazayı meydana geldiği andan itibaren dakikası dakikasına takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.