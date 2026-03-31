Suudi Arabistan açıkladı: 10 İHA imha edildi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik son hava saldırı girişimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, son birkaç saat içinde gönderilen 10 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiğini bildirdi.

Açıklama, bakanlığın ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformu üzerinden paylaşıldı. Paylaşımda, saldırı girişimlerine karşı gerekli müdahalenin yapıldığı ve İHA’ların etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Öte yandan Suudi Arabistan, gece saatlerinde de balistik füze saldırılarını engellediğini duyurmuştu. Buna göre, Riyad bölgesine yönelen 7, Şarkiye bölgesine yönelik ise 1 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından durdurulduğu belirtildi.