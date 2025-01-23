Suudi Arabistan duyurdu! ABD'ye 600 milyar dolarlık yatırım planı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin önümüzdeki dört yıl içinde ABD ile ticaret ve yatırımlarını 600 milyar dolar veya daha fazla artırma niyetinde olduğunu ABD Başkanı Donald Trump’a bildirdi. Bu bilgi, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA tarafından kamuoyuna duyuruldu.

“Benzeri görülmemiş ekonomik refah”

Veliaht Prens’in Trump’a yaptığı tebrik telefonunda, Suudi Arabistan’ın, ABD’nin öngörülen reformlarının sunacağı ortaklık ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi. Prens Selman, bu işbirliğinin “benzeri görülmemiş ekonomik refah” sağlayabileceğini vurguladı. Ancak, SPA’nın haberinde görüşmenin ayrıntılarına ya da bahsi geçen reformlara dair daha fazla bilgi yer almadı.

Ortadoğu işbirliği ve barış çabaları ele alındı

Görüşmede, iki liderin Ortadoğu’da barış ve istikrarı sağlama çabalarının yanı sıra terörle mücadele konularında işbirliği konularını masaya yatırdığı belirtildi. Prens Selman ve Trump arasındaki görüşme, iki liderin Trump’ın ilk başkanlık döneminden bu yana sıcak ilişkiler sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Bölgesel gelişmeler ve İran meselesi

Bu temaslar, Ortadoğu’da önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşti. Bölgedeki Suudi rakibi İran’ın, İsrail tarafından desteklenen Hamas ve Hizbullah’ın aldığı mağlubiyetlerle zayıfladığı belirtiliyor. Öte yandan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın sürgüne gönderildiği ve İsrail ile Hamas arasında geçici bir ateşkesin yürürlüğe girdiği de haberde yer aldı.

Trump’tan Suudi Arabistan’a yeni ziyaret sinyali

Veliaht Prens’in önerdiği ticaret hamlesi, Trump’ın Suudi Arabistan’a olası bir ziyarette bulunmasının önünü açabilir. Trump, başkanlık döneminde ilk yurtdışı ziyaretini 2017’de Suudi Arabistan’a yapmış ve bu ziyaret sırasında krallığın ABD’den önemli miktarda mal ve silah satın alacağını taahhüt ettiği duyurulmuştu.

Trump, Suudi Arabistan’ın 450 ila 500 milyar dolar değerinde ABD malı satın alması durumunda yeni bir ziyaret gerçekleştirebileceğini açıklamıştı. Veliaht Prens Selman’ın 600 milyar dolarlık ticaret hedefi, bu şartları fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor.