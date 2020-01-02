Suudi Arabistan ekonomisi 3'ncü çeyrekte yüzde 0,46 daraldı
Petrol üretim miktarındaki düşüşten etkilenen Suudi Arabistan ekonomisi, 2019 yılının 3'ncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,46 daraldı.
Suudi Arabistan ekonomisi 2019 yılının 3'ncü çeyreğinde, petrol üretimindeki düşüşün etkisi ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,46 daraldı.
Üçüncü çeyrekte petrol üretimi yüzde 6,43 azalırken, petrol dışı üretim ise yüzde 4,33 büyüme gösterdi. Mevsimsel etkilerden arındırıldığında Suudi Arabistan ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,19 küçüldü.
Suudi Arabistan hükümeti 2020 yılında ise ekonominin yüzde 2,3 büyümesini bekliyor.