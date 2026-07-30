Suudi Arabistan ekonomisine petrol darbesi
Suudi Arabistan ekonomisi, petrol faaliyetlerinde yaşanan yüzde 24,7'lik sert düşüşün etkisiyle 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 küçüldü. Mevsim etkilerinden arındırılmış reel GSYH de yılın ilk çeyreğine göre yüzde 4,9 geriledi.
Suudi Arabistan ekonomisi, petrol sektöründeki sert gerilemenin etkisiyle 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 küçüldü.
Suudi Arabistan İstatistik Kurumu'nun ABD merkezli X sosyal medya platformunda paylaştığı ilk verilere göre ülkenin reel gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH), geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş kaydetti.
Petrol faaliyetlerinde yüzde 24,7'lik düşüş
Kurumun yayımladığı raporda, ekonomideki daralmanın temel nedeni olarak petrol sektöründeki keskin düşüş gösterildi.
Petrol faaliyetleri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 azaldı.
Petrol dışı sektörler sınırlı büyüdü
Ekonomiyi çeşitlendirmeye yönelik çalışmaların etkisiyle petrol dışındaki faaliyetlerde sınırlı büyüme görüldü.
Petrol dışı sektörler yıllık bazda yüzde 0,6 büyürken kamu faaliyetlerinde yüzde 0,9 artış kaydedildi.
Mevsim etkilerinden arındırılmış reel GSYH, 2026'nın ilk çeyreğiyle karşılaştırıldığında yüzde 4,9 düştü.