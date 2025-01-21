Suudi Arabistan, ETF yatırımlarını çeşitlendirme adımları atıyor

Suudi Kamu Yatırım Fonu (PIF), Aralık ayında piyasaya sürülen ve Avrupa'da listelenen SPDR JPMorgan Saudi Arabia Aggregate Bond Ucits ETF’sine 200 milyon dolarlık tohum yatırımı yaptı. Bu yatırım, fonun State Street Global Advisors tarafından yönetilen tahvil ETF’sine katkısını gösteriyor.

Vadesi yaklaşık 10 yıl

ETF, ABD doları cinsinden Suudi egemen ve yarı egemen tahvillere yatırım imkanı sunuyor ve ortalama vadesi yaklaşık 10 yıl olarak belirlenmiş durumda.

PIF’in strateji raporunda, fonun Suudi Arabistan'ın ekonomisini petrolden bağımsızlaştırma hedefini desteklemek ve Vizyon 2030 kalkınma programıyla sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bir "ekonomik katalizör" rolü üstlendiği vurgulanıyor.

Her ne kadar tahvil fonu denizaşırı yatırımcılara yönelik yeni bir ürün olsa da ABD ve Avrupa’daki yatırımcılar uzun yıllardır Suudi hisse senedi ETF’lerine erişim sağlayabiliyor. 634 milyon dolarlık iShares MSCI Suudi Arabistan ETF’si 2015’te piyasaya sürülmüş ve 2018’de 18 milyon dolarlık Franklin FTSE Suudi Arabistan Fonu piyasaya katılmıştı.