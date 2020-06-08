Suudi Arabistan: Gönüllü kesintiye gitmeyeceğiz

08 Haziran 2020

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerin petrol ve enerji bakanlarıyla, basın mensuplarının katıldığı video konferans aracılığıyla düzenlenen basın toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bin Selman, "Suudi Arabistan yeni yapılan anlaşma uyarınca, petrol üretiminde gönüllü kesintiye temmuz sonuna kadar devam edecek ancak temmuz ayından sonra devam etmeyecek." dedi.

Suudi Arabistanlı Bakan, böylelikle üretimin iç piyasaya aktarılacağını kaydetti.

Yapılan anlaşma uyarınca Suudi Arabistan'ın günlük 8 buçuk milyon varil üretme imkanının olduğunu hatırlatan Bin Selman, gönüllü olarak üretimi 7 buçuk milyon varil sınırında tuttuklarını ifade etti.