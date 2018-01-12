Suudi Arabistan, inşaat devi Binladin Group'a el koyacak

12 Ocak 2018

Suudi Arabistan devletinin, ülkenin en büyük inşaat şirketi olan Saudi Binladin Group'a el koyacağı bildirildi.

Bin Ladin ailesine ait olan şirket, bir süredir bazı varlıklarının devlete aktarılması amacıyla yetkililerle görüşmeler yürütüyor.

Binladin Group Başkanı Bakr bin Ladin ve ailenin bazı üyeleri, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

100 binden fazla çalışanı bulunan ve ülkenin en büyük inşaat şirketi olan Binladin Group, hükümetin emlak, sanayi ve turizm alanındaki kalkınma projeleri açısından da kritik öneme sahip.

Mekke'de 2015'te yaşanan vinç kazasında 107 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında şirket büyük maddi kayıp yaşamış ve bazı hükümet projelerinde yer alamamıştı.

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