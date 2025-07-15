Suudi Arabistan, İsrail'in Suriye'yi hedef alan saldırılarını kınadı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarını hedef alan saldırıları kınandı. İsrail saldırılarının uluslararası hukuku ve Suriye ile 1974'te imzaladıkları Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasını açıkça ihlal ettiği belirtilen açıklamada, İsrail'in Suriye'nin içişlerine müdahalede bulunduğu, güvenlik ve istikrarını baltaladığı belirtildi.

Uluslararası topluma seslenilen açıklamada, Suriye'nin yanında yer alma, bu ülkeyi destekleme ve İsrail'in Suriye'ye yönelik süregelen saldırı ve ihlallerine karşı durma çağrısı yinelendi.

Suriye'nin Süveyda bölgesindeki olaylara işaret edilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın Suriye'deki gelişmeleri takip ettiği, Suriye hükümeti tarafından güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi, iç barışın korunması ve tüm Suriye topraklarında devletin ve kurumlarının egemenliğinin sağlanması amacıyla alınan tedbirlerden memnuniyet duyduğu belirtildi.

Süveyda bölgesindeki olaylar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda takviye asker sevk etmişti.

Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker ise rehin alınmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Suriye’nin güneyine yönelik gerçekleştirdikleri saldırıları, "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak." sözleriyle savunmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam 5 hava saldırısı düzenlemişti.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, bugün Süveyda'da şehirdeki kanaat önderleri ve ileri gelenlerle varılan anlaşma doğrultusunda ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.