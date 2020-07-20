Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye kaldırıldı

20 Temmuz 2020

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz başkent Riyad'da hastaneye kaldırıldı.

Devlet haber ajansı SPA'da yer alan habere göre Kral Selman'ın safra kesesinde enflamasyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ı 2015 yılından bu yana yöneten Selman'ın tıbbi kontrollere tabi tutulduğu ifade edildi ancak ayrıntı verilmedi.

Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Saud, haberin ardından Irak Başbakanı Mustafa el-Kadhimi'nin Suudi Arabistan'a yapacağı ziyareti ertelediğini söyledi.

Selman'dan sonra tahta MbS olarak anılan veliaht prensi Muhammed bin Selman geçecek. MbS ülke ekonomisinin petrole olan bağımlılığını sona erdirmek için ekonomik reformlar başlattı. Ancak kendisine yakın kişilerin 2018 yılında gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı ülkenin İstanbul konsolosluğunda öldürmeleri veliaht prensin saygınlığını yitirmesine yol açtı.

Selman, kral olmadan önce Haziran 2012'den itibaren iki buçuk yıl veliaht prensi ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. Selman 50 yıldan uzun bir süredir de Riyad bölgesinin valisi görevini yürütüyordu.

Kaynak: Reuters