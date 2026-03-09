Suudi Arabistan petrol kararı! Üretimi kısmaya başladı

Suudi Arabistan'ın petrol üretiminde kesintiye gitmeye başladığı bildirildi. Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgilere göre, Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve depolama tesislerinin hızla dolması nedeniyle krallık üretimi azaltma kararı aldı.

Üretim kısıntıları zincirleme etki yarattı

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan'ın bu adımı, bölgedeki diğer üreticilerin benzer kararlarının ardından geldi. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak da depolama alanlarının hızla dolmasını önlemek ve üretimin tamamen durmasının önüne geçmek amacıyla petrol üretimini düşürmüştü.

Uzmanlar, üretim azaltma kararlarının mevcut lojistik sıkışıklığı hafifletmeyi ve arzın kontrolsüz şekilde kesintiye uğramasını engellemeyi amaçladığını belirtiyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ihracatı sekteye uğrattı

Orta Doğu'da ikinci haftasına giren çatışmalar, küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini büyük ölçüde durma noktasına getirdi. Basra Körfezi çevresinden yapılan sevkiyatların önemli ölçüde aksadığı, geçişlerin büyük bölümünün sınırlı kaldığı ifade ediliyor.

Trafikte yaşanan aksamalar petrol ihracatını yavaşlatırken, fiyatların varil başına 100 doların üzerine çıkmasına yol açtı. Bu gelişme, küresel enflasyon üzerinde yeni bir baskı oluşturabileceği yönünde değerlendirmelere neden oldu.

Günlük üretim 10 milyon varil seviyesinde

Suudi Arabistan'ın günlük yaklaşık 10 milyon varil petrol ürettiği ve bunun yaklaşık 7 milyon varilini ihraç ettiği biliniyor. Ancak sevkiyat hatlarında yaşanan sıkıntılar, üretim fazlasının depolara yönelmesine neden oldu.

Krallığın enerji şirketi Aramco'nun, sevkiyatların bir bölümünü Hürmüz güzergahı yerine Kızıldeniz'deki Yanbu Limanı'na yönlendirdiği belirtiliyor. Bununla birlikte, söz konusu hattı besleyen boru sisteminin mevcut ihracat hacminin tamamını karşılayacak kapasiteye sahip olmadığı ifade ediliyor.