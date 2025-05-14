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Suudi Arabistan rekor sipariş için Nvidia ile anlaştı

Suudi Arabistan’ın kamu yatırım fonuna ait yapay zekâ şirketi Humain, ABD'li çip şirketi Nvidia'dan 18 bin gelişmiş çip alacak. Satış tamamlandığında bu rakam bir devlet şirketi tarafından verilen en büyük yapay zekâ çip siparişlerinden biri olacak.

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Suudi Arabistan rekor sipariş için Nvidia ile anlaştı
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Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'a Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang da eşlik etti.

Huang, ziyaret kapsamında gerçekleştirilen yatırım forumunda Suudi Arabistan’ın yapay zekâ şirketi Humain ile yeni bir ortaklık da duyurdu.

Suudi Arabistan'a yapay zeka üssü kurulacak

940 milyar dolarlık kamu yatırım fonuna ait yapay zekâ şirketi Humain'in, 5 yıl içinde 500 megavat  kapasitede yapay zeka fabrikaları kurmak üzere Suudi Arabistan'a yatırım yapacağı öğrenildi.

18 bin adet çip siparişi

Bu kapsamda Suudi Aravistan, Nvidia'dan yapay zekâ altyapısı inşa etmek üzere 18 bin adet  gelişmiş çip siparişi verdi. Bu rakamla bilikte Suudi Arabistan'ın siparişi, bir devlet şirketi tarafından verilen en büyük yapay zekâ çip siparişlerinden biri oldu.

Nvidia CEO’su Huang: Çip kısıtlamaları kalkarsa ABD kazanırNvidia CEO’su Huang: Çip kısıtlamaları kalkarsa ABD kazanırEkonomi

 

Kaynak: HABER MERKEZİ