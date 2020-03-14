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Suudi Arabistan uçak seferlerini askıya aldı

Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uluslararası yolcu uçak seferlerini askıya aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan uçak seferlerini askıya aldı
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Suudi Arabistan resmi haber ajansına (SPA) göre, İçişleri Bakanlığından bir yetkili, ülkede yaşayanların can güvenliği için Kovid-19 tehlikesinden korumak amacıyla 15 Mart pazar saat 11.00'den itibaren istisnai uçuşlar dışında uluslararası yolcu uçak seferlerinin iki haftalığına durdurulduğunu açıkladı.

Dünyada 117 ülkede görülen Kovid-19'un Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "pandemi" olarak nitelendirildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, gelişmenin tehlikesine işaret edildi.

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