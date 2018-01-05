Suudi Arabistan: Yemen'den atılan füzeyi engelledik
Suudi Arabistan, Yemen sınırında ülkeye doğru atılan bir balistik füzeyi havada engellediğini duyurdu.
Suudi Arabistan, Yemen sınırında ülkeye doğru atılan bir balistik füzeyi havada engellediğini duyurdu.
Devlet medyası, Yemen'den atılan balistik füzenin Necran kentinde havada imha edildiğini bildirdi.
İran devlet televizyonu ise, füzenin askeri bir hedefe doğru ateşlendiğini duyurdu.
Yemen'de merkezi hükümete karşı savaşan İran destekli Husiler, 2017 yılında iki kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı füzeyle hedef almıştı. Aralık ayında Kral Selman'ın başkanlık sarayını hedef alan füze, havada imha edilmişti.
Suudi Arabistan'ın başını çektiği askeri koalisyona ait savaş uçakları, füze saldırısına misillemede bulunarak Husi mevzilerini bombardımana tutmuştu. Koalisyonun hava saldırıları sonucu son haftalarda Yemen'de aralarında sivillerin de bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.