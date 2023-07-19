Suudi Arabistan'a en yüksek ihracat halı sektöründen

Yılın ilk yarısında Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler 9 milyar 452 milyon dolarla Almanya, 6 milyar 80 milyon dolarla ABD, 5 milyar 566 milyon dolarla Birleşik Krallık, 5 milyar 510 milyon dolarla İtalya ve 4 milyar 982 milyon dolarla İspanya oldu. İlk yarıda Türkiye’nin ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülke, 2 milyar 280 milyon dolarla Rusya Federasyonu olarak kayıtlara geçti. Suudi Arabistan’a değer bazında en fazla ihracat artışı 154 milyon 428 bin dolarla halı sektöründe oldu.

Ülkeye, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 105 milyon 61 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 83 milyon 537 bin dolar, makine ve aksamları 74 milyon 546 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 73 milyon 626 bin dolarlık ihracat artışı kaydetti. Suudi Arabistan’a, demir ve demir dışı metaller sektörü 74 milyon 589 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Suudi Arabistan'a İstanbul’dan 486 milyon 358 bin, Gaziantep’ten 166 milyon 239 bin, Ankara’dan 70 milyon 792 bin, Hatay’dan 60 milyon 627 bin, dolarlık ve Bursa’dan 44 milyon 597 bin dolarlık ihracat gerçekleş