Suudi Arabistan'a silah satış yasağı 6 ay daha uzadı
Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'a silah satışını durduran Almanya, bu yasağı 6 ay daha uzattı.
Alman hükümeti, Suudi Arabistan'a silah satış yasağının 6 ay daha uzatılması kararı aldı.
Söz konusu yasak, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinin ardından getirilmişti.
Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah satmama kararı, Riyad yönetiminin 48 adetlik Eurofighter Typhoon modeli savaş uçağı siparişinin geleceği konusunda soru işaretlerine neden oluyor.