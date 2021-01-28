Suudi Arabistan’da 3,1 milyar doları yurtdışına kaçırmaktan 32 gözaltı

Suudi Arabistan’da 7 iş adamı ve 12 bankacının arasında olduğu 32 kişi, 3,1 milyar doları yurtdışına göndermeleri nedeniyle gözaltına alındı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Merkez Bankasıyla iş birliği içinde bazı banka çalışanları ve iş adamlarının da karıştığı organize bir çeteden rüşvet alınmasına ilişkin yasal prosedürü uygulamaya başladı.

İş adamları, bazı banka çalışanları, güvenlik görevlileri ve ülkede ikamet edenlerin de aralarında bulunduğu belirtilen olayda söz konusu çetenin bilinmeyen kaynaklardan para yatırdığı ve bu meblağı ülke dışına transfer ettiği ifade edildi. Güvenlik güçleri, bankaya gitmekte olan 5 kişinin yanı sıra, suçlara karıştığından şüphelenilen 5 vatandaş, 7 iş adamı, 12 banka çalışanı ve 1 emniyet görevlisi dahil toplam 32 kişiyi gözaltına aldı.