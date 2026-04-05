Suudi Arabistan'da alarm: Petrol dışı sektör 6 yıl sonra ilk kez daraldı

Suudi Arabistan'da petrol dışı özel sektör, mart ayında bölgedeki jeopolitik gelişmelerin etkisiyle daralma kaydetti. Yaklaşık altı yıl aradan sonra ilk kez küçülen sektör, tedarik zincirindeki aksamalar ve iç talepteki zayıflamanın baskısı altında kaldı.

PMI verisi eşik seviyenin altına indi

Riyad Bank tarafından açıklanan ve mevsimsellikten arındırılmış Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubat ayındaki 56,1 seviyesinden martta 48,8'e geriledi. Böylece endeks, pandemi döneminden bu yana ilk kez büyüme ile daralma arasındaki 50 eşik değerinin altına düşmüş oldu.

Yeni siparişler ve ihracat zayıfladı

Verilere göre daralmada en belirleyici unsur, yeni siparişlerdeki sert düşüş oldu. İlgili alt endeksin 61,8'den 45,2'ye gerilemesi dikkat çekti. Riyad Bank Başekonomisti Naif Al-Ghaith, bu tabloyu artan belirsizlik ortamına bağlayarak, müşterilerin "bekle-gör" yaklaşımı benimsediğini ifade etti.

İhracat tarafında da benzer bir zayıflama gözlendi. Şirketler, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların sınır ötesi ticareti ciddi ölçüde sınırladığını ve faaliyetlerin büyük ölçüde durma noktasına geldiğini bildirdi.

Talepteki gerilemeye rağmen arz tarafındaki baskıların sürdüğü görülüyor. Deniz taşımacılığındaki aksaklıklar üretim hızını düşürürken, teslimat sürelerinin uzaması dikkat çekiyor. Bu durum, piyasalarda dengesiz bir görünüm yaratıyor.

2026 hedefleri açısından risk

Petrol dışı büyümeye dayalı ekonomik çeşitlenme hedefleri bulunan Suudi Arabistan için bu gelişmeler önemli bir sınama olarak değerlendiriliyor. Özel sektördeki zayıflamanın sürmesi, 2026 yılına yönelik mali hedefler üzerinde baskı oluşturabilir.

Beklentiler temkinli seyrediyor

Önümüzdeki 12 aya ilişkin iş beklentileri, Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilese de, görünüm tamamen olumsuz değil. Şirketler, kamu harcamalarının yüksek seyri ve altyapı yatırımlarının devam etmesinin düşüşü sınırlayabileceğini öngörüyor.

Bununla birlikte analistler, bölgedeki "enerji ve taşımacılık ablukası"nın uzaması halinde, Suudi ekonomisinin de küresel benzerleri gibi daha karmaşık ve öngörülmesi güç büyüme riskleriyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.