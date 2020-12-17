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Suudi Arabistan'da COVID-19 aşısı yapılmaya başlandı

BioNTech ile Pfizer'ın geliştirdiği COVID-19 aşısını temin eden Suudi Arabistan'da aşı kampanyasının başladığı açıklandı. Ülkede aşı isteğe bağlı yapılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşı kampanyası başladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da COVID-19 aşısının ilk dozunu aldı.  

Riyad gazetesinin haberinde Rabia'nın, "Bu, ülkede en büyük aşılama kampanyası. COVID-19'a karşı aşı güvenlidir ancak zorunlu değil, isteğe bağlı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından aşı olmak isteyenlerin başvuruda bulunabileceği "Sağlığım" isimli bir uygulama paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı dün COVID-19'a karşı BioNTech ile Pfizer aşısının ilk sevkiyatının geldiğini duyurmuştu.  Ayrıca Bakanlık aşıların ücretsiz olacağını, aşılamanın yaşa, kiloya ve kronik hasta gruplarına göre üç aşamada yapılacağını belirtmişti. 

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