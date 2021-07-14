Suudi Arabistan’da kadın asker, hac için basın toplantısı düzenledi
Suudi Arabistan'da ilk kez bir kadın asker, hac sezonu için yapılan güvenlik basın toplantısını düzenledi.
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Hac sezonundan önce güvenlik liderleri tarafından yapılan basın toplantısı ülke tarihinde ilk kez bir kadın asker tarafından düzenlendi.
Abeer Al-Raşed isimli asker, siyah askeri kıyafeti ile geldiği kürsüde basın toplantısında subaylara asker selamı vererek, kısa bir karşılama konuşması yaptı. Sosyal medyada gündem olan Raşed, büyük övgü aldı.
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