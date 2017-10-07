Suudi Arabistan'da saraya silahlı saldırı
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Selam Sarayı güvenlik kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi öldü.
Sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Selam Sarayı'nın kraliyet muhafızlarının bulunduğu kontrol noktasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 3 güvenlik görevlisinin ise yaralandığı belirtildi.
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin 28 yaşında Suudi Arabistan vatandaşı olduğu ifade edilen açıklamada, saldırganın da olay anında kraliyet muhafızlarının karşılık vermesi sonucu olay yerinde öldürüldüğü aktarıldı.
Olay ile ilgili soruşturma açıldığı, sonuçlarının daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.
ABD'den uyarı
ABD'nin Cidde Konsolosluğu, Suudi Arabistan'daki ABD vatandaşlarını, Cidde'deki Selam Kraliyet Sarayı çevresindeki bölgelerde dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Kaynak: AA