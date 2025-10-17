Suudi Arabistan'dan ABD ile savunma anlaşması hamlesi

Suudi Arabistan'ın, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle bir savunma anlaşması konusunda müzakereler yürüttüğü bildirildi.

Financial Times'ın haberine göre, konuya yakın kaynaklar, anlaşmanın gelecek ay Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ABD'ye yapacağı ziyaret sırasında sonuçlandırılmasının beklendiğini aktardı.

Detaylar netleşmedi: Resmi açıklama yok

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, "Veliaht Prens geldiğinde bir şeyler imzalanması konusunda görüşmeler var, ancak detaylar netleşmiş değil" dedi. Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı, olası anlaşmanın içeriğine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Suudi Arabistan daha önce, İsrail ile ilişkileri normalleştirme sürecinin bir parçası olarak Biden yönetimiyle benzer bir savunma anlaşması için aylar süren görüşmeler yürütmüştü. Ancak bu girişim, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısı ve sonrasında Gazze'de başlayan savaş nedeniyle askıya alınmıştı.