Suudi Arabistan'dan Katar'a uçuşlar 11 Ocak'ta başlıyor

Körfez'de sağlanan uzlaşının ardından Suudi Arabistan'dan Katar'a uçuşlar 3,5 yıl aradan sonra yeniden başlıyor.

Hava yolları şirketinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suud Hava Yolları'yla pazartesi gününden itibaren Cidde ve Riyad üzerinden Doha'ya seyahat et." ifadeleri kullanıldı.

Katar Hava Yolları (Qatar Airways), 7 Ocak'ta Suudi Arabistan hava sahasından uçuşlarına yeniden başladığını duyurmuştu. Şirket, Körfez bölgesinde Haziran 2017'de başlayan krizle Suudi Arabistan hava sahasından uçuşlara ara vermişti.

Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşma

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç verdi. Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırdığını açıkladı.