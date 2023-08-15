Suudi Arabistan'dan Neymar'a 180 milyon euro'luk tarihi kontrat
Al Hilal, Paris Saint-Germain'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Neymar'a tarihi bir kontrat vermeye hazırlanıyor.
Suudi Arabistan temsilcisinin Brezilyalı yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Yeni sezona sürpriz Lorient beraberliğiyle başlayan PSG'de kadro dışı kalan Kylian Mbappe yeniden takıma dönerken, Neymar ise yol ayrımına geldi.
Brezilyalı yıldızın Jorge Jesus’un çalıştırdığı Suudi Arabistan takımı Al-Hilal ile anlaşmaya yakın olduğu belirtilirken, 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Fransız basınından L’Equipe’te yer alan haberde PSG’nin Neymar’ın transferiyle beraber 90 milyon euro kazanacağı belirtildi.
Sakatlığından ötürü son resmi maçını Mart ayında oynayan Neymar, rekonstrüktif ayak bileği bağ ameliyatı geçirmişti.
Foot Mercato'nun haberine göre; Al-Hilal'in Neymar'ı ikna ettiği sözleşmenin detayları şöyle:
120 milyon euro yıllık ücret
Neymar'a tahsis edilen özel uçak
Lüks malikane
80 bin euro galibiyet primi
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