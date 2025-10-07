Google Haberler

Suudi Arabistan'dan umre kolaylığı

Suudi Arabistan, umre ibadetini kolaylaştırmak amacıyla tüm vize sahiplerine umre yapma hakkı tanıdı. Yeni uygulama, 2030 Vizyonu kapsamında dini turizmi geliştirmeyi hedefliyor.

Remziye Karakuş
Suudi Arabistan'dan umre kolaylığı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, kişisel, aile, turistik, transit, çalışma ve diğer tüm vize türlerine sahip kişilerin artık ülkede bulundukları süre içinde umre yapabileceğini duyurdu.

Yeni "Nusuk Umrah" platformu, kullanıcıların umre izinlerini elektronik ortamda almasını, paket ve hizmet seçimini kolaylaştırıyor.

Bu adım, hac ve umre süreçlerini dijitalleştirerek dünyanın her yerinden gelen Müslümanlara daha güvenli ve huzurlu bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Çok Okunanlar