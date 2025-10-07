Suudi Arabistan'dan umre kolaylığı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, kişisel, aile, turistik, transit, çalışma ve diğer tüm vize türlerine sahip kişilerin artık ülkede bulundukları süre içinde umre yapabileceğini duyurdu.

Yeni "Nusuk Umrah" platformu, kullanıcıların umre izinlerini elektronik ortamda almasını, paket ve hizmet seçimini kolaylaştırıyor.

Bu adım, hac ve umre süreçlerini dijitalleştirerek dünyanın her yerinden gelen Müslümanlara daha güvenli ve huzurlu bir deneyim sunmayı amaçlıyor.