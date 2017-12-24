Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı: 4 ölü
Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonun Yemen'e düzenlediği hava saldırısında dört kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 kişi yaralandı.
Suudi Arabistan önderliğindeki uluslararası koalisyonun Yemen'e düzenlediği saldırıda dört kişi hayatını kaybetti.
Yemen'in başkenti San'a yakınlarındaki Arhab bölgesinde Husiler ve Yemenli kabile üyelerinin arasında çıkan çatışma esnasında gerçekleşen hava saldırısı sebebiyle dört kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 20 kişi yaralandı.
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Kaynak: DHA