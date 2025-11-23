Suudi Arabistan’ın 1 trilyon dolarlık yatırım sözünün perde arkasındaki nakit sıkıntısı

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ABD’ye 1 trilyon dolarlık yatırım taahhüdünün arka planında, Suudi Arabistan’ın Kamu Yatırım Fonu’nun (PIF) ciddi likidite baskısı yaşadığı belirtiliyor.

Krallığın iddialı mega projelerinde yaşanan gecikmeler ve bütçe açığındaki artış, Suudi Arabistan’ın ekonomik dönüşüm programının sürdürülebilirliği konusunda soru işaretlerini derinleştiriyor.

Gazete Oksijen'in The New York Times kaynağıyla yayınladığı haberde; Veliaht Prens’in Washington’da Trump ve ABD iş dünyasıyla verdiği “güçlü ortaklık” görüntüsünün aksine, Riyad kulislerinde ve Wall Street çevrelerinde farklı bir tablo konuşuluyor. Fonun çalışmalarına hâkim kaynaklara göre PIF, son dönemde aldığı taahhütler ve üstlendiği projeler nedeniyle yeni yatırımlar için nakit ayırmakta zorlanıyor.

Neom başta olmak üzere dev projelerde gecikmeler

Fonun kaynaklarını tüketen projelerin başında, ülkenin kuzeyinde kurulması hedeflenen ve yapay zeka robotlarından kayak merkezlerine, mermer kumdan yapılmış plajlara kadar birçok iddialı unsur içeren Neom Projesi geliyor. Projenin, duyurulduğu ölçekte ilerlemediği ve ciddi gecikmeler yaşandığı ifade ediliyor.

PIF portföyündeki diğer sorunlu girişimler arasında:

* Tek şubesi bulunan kahve zinciri,

* Yalnızca bir gemiye sahip kruvaziyer şirketi,

* Üç yıl önce kurulan ancak henüz araç teslim edemeyen elektrikli otomobil girişimi yer alıyor.

Petrol gelirleri zayıf, bütçe açığı büyüyor

Suudi Arabistan hâlâ büyük bir petrol gücüne sahip olsa da düşük fiyatlar, arz kısıtlamaları ve jeopolitik anlaşmalar nedeniyle gelirler baskı altında. Krallık, iç politikada verilen sözleri yerine getirmek amacıyla artan bir bütçe açığıyla karşı karşıya.

PIF her ne kadar yaklaşık 1 trilyon dolar varlık yönettiğini açıklasa da, bu portföyün önemli bölümü satılması zor ve kamuya açık değeri bulunmayan yatırımlardan oluşuyor. Fon yöneticileri, uluslararası yatırımcılara yakın dönemde yeni yatırım kaynağı oluşturulamayacağını iletmeye başladı.

Yeniden yapılandırma ve strateji değişikliği

Perde arkasında Veliaht Prens’in kişisel gözetimi altında fonun yönetim yapısı yeniden şekilleniyor. Kaynaklara göre prens, Neom’un başındaki yöneticiyi görevden aldı. Ayrıca, Kızıldeniz kıyısındaki lüks tatil yatırımları da dahil olmak üzere birçok projenin finansal beklentileri agresif şekilde aşağı çekildi.

Fon yönetimi, önümüzdeki dönemde daha güçlü şekilde borsada işlem gören varlıklara ve tahvillere yönelmeyi planlıyor. Stratejik hedef, PIF’i beş yıl içinde 2 trilyon dolarlık bir dev haline getirmek; ancak bunun ne kadarının yatırım getirisi, ne kadarının hükümet desteğiyle sağlanacağı belirsiz.